Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається важливою підтримкою для людей, які були змушені покинути свої домівки.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області регулюється чинними державними правилами, які визначають випадки, коли виплати можуть бути припинені, повідомляє Politeka.

Питання збереження соціальної підтримки після купівлі нерухомості дедалі частіше постає перед внутрішньо переміщеними особами, які намагаються облаштувати нове життя.

Купівля квартири чи будинку для багатьох є кроком до стабільності, але водночас може викликати побоювання щодо подальшого отримання соцвиплат.

Фахівці Юридичного порадника звертають увагу на те, що призначення і припинення грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області чітко врегульоване Порядком, затвердженим постановою Кабміну №332 від 20 березня 2022 р.

Саме цей документ визначає перелік підстав, за яких соцпідтримка не надається або припиняється. Згідно з чинними нормами, держава враховує фінансові можливості сімʼї та наявність у власності житла.

Якщо хтось із членів родини протягом останніх 3 місяців або вже під час отримання грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн, це може стати причиною для скасування виплат.

Водночас практика показує, що навіть купівля житла за меншу суму не завжди гарантує збереження підтримки, адже враховуються й інші обставини.

Експерти пояснюють, що соцвиплати можуть бути припинені, якщо у власності члена сімʼї є житлове приміщення, яке розташоване поза межами територій, де тривають або тривали бойові дії, або на територіях, для яких уже визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

