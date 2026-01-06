Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается важной поддержкой для людей, вынужденных покинуть свои дома.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области регулируется действующими государственными правилами, которые определяют случаи, когда выплаты могут быть прекращены, сообщает Politeka.

Вопрос сохранения социальной поддержки после покупки недвижимости все чаще встает перед внутренне перемещенными лицами, пытающимися обустроить новую жизнь.

Покупка квартиры или дома для многих является шагом к стабильности, но может вызвать опасения относительно дальнейшего получения соцвыплат.

Специалисты Юридического советника обращают внимание на то, что назначение и прекращение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области четко урегулировано Порядком, утвержденным постановлением Кабмина №332 от 20 марта 2022 г.

Именно этот документ определяет перечень оснований, по которым соцподдержка не предоставляется или прекращается. Согласно действующим нормам, государство учитывает финансовые возможности семьи и наличие в собственности жилья.

Если кто-то из членов семьи за последние 3 месяца или уже при получении денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн, это может стать причиной для отмены выплат.

В то же время, практика показывает, что даже покупка жилья за меньшую сумму не всегда гарантирует сохранение поддержки, ведь учитываются и другие обстоятельства.

Эксперты объясняют, что соцвыплаты могут быть прекращены, если в собственности члена семьи есть жилое помещение, расположенное за пределами территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, или на территориях, для которых уже определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.