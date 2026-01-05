Графік відключення газу на 6-8 січня у Дніпропетровській області створить деякі побутові незручності для окремих місцевих мешканців.

Графік відключення газу на 6-8 січня у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення газопостачання для жителів приватного сектору та деяких комунальних об’єктів у кількох територіальних громадах, повідомляє Politeka.

Як проінфорували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 6-8 січня у Дніпропетровській області стосується населених пунктів Широківської та Піщанської територіальних громад.

Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням газонебезпечних ремонтних робіт на місцевих мережах і стосуються сотень споживачів, які тимчасово залишаться без блакитного палива.

У Широківській ТГ роботи проводитимуться з 06.01 по 08.01 2026 року щодня з 09:00 до 16:00. Там обмеження торкнуться 310 приватних споживачів та одного комунально-побутового об’єкту.

Мешканцям радять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, щоб уникнути неприємностей під час ремонтних робіт.

У Піщанській ТГ роботи триватимуть трохи менше, але також охоплюють кілька днів. 06.01 2026 року блакитного палива не буде у 114 приватних будинках, а 07.01 та 08.01 – у 351 споживача.

Незручності місцеві відчуватимуть в ті ж години, з 09:00 до 16:00. Тож мешканцям потрібно заздалегідь підготуватися та перекрити газові прилади.

Графік відключення газу на 6-8 січня у Дніпропетровській області опублікований заздалегідь, щоб мешканці могли спланувати свій день та мінімізувати незручності.

Зауважимо, що всі ремонтні роботи відбуваються планово, і припинення постачання не пов’язані з аварійними ситуаціями.

