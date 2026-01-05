График отключения газа на 6-8 января в Днепропетровской области создаст некоторые бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа на 6-8 января в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение газоснабжения жителей частного сектора и некоторых коммунальных объектов в нескольких территориальных общинах, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 6-8 января в Днепропетровской области касается населенных пунктов Широковской и Песчанской территориальных общин.

Временные ограничения связаны с проведением газоопасных ремонтных работ в местных сетях и касаются сотен потребителей, которые временно останутся без голубого топлива.

В Широковской ТГ работы будут проводиться с 06.01 по 08.01 2026 ежедневно с 09:00 до 16:00. Там ограничения коснутся 310 частных потребителей и одного коммунально-бытового объекта.

Жителям советуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и счетчиками во избежание неприятностей во время ремонтных работ.

В Песчанской ТГ работы продлятся чуть меньше, но также охватывают несколько дней. 06.01 2026 голубого топлива не будет в 114 частных домах, а 07.01 и 08.01 - у 351 потребителя.

Неудобства местные испытывают в те же часы, с 09:00 до 16:00. Так что жителям нужно заранее подготовиться и перекрыть газовые приборы.

График отключения газа на 6-8 января в Днепропетровской области заранее опубликован, чтобы жители могли спланировать свой день и минимизировать неудобства.

Заметим, что все ремонтные работы проходят планово, и прекращение поставок не связано с аварийными ситуациями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.