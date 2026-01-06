Робота для пенсіонерів у Кривому Розі наразі пропонується в найрізноманітніших сферах і передбачає офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає дедалі більш доступною завдяки компаніям, які готові залучати людей із досвідом, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Кривому Розі на платформі wok.ua.

Наприклад, автотранспортне підприємство Атлас Авто Транс АГ шукає охоронців для забезпечення безпеки на своїх об’єктах. В обов’язки входить контроль доступу, патрулювання території, моніторинг стану охоронюваних зон та швидке реагування на нестандартні ситуації.

Кандидати можуть мати змінний графік та не мати попереднього досвіду, оскільки компанія проводить навчання. Заробітна плата коливається від 7 000 до 10 000 грн, а працевлаштування оформлюється офіційно з повним соціальним пакетом.

Ще одна пропозиція є на промисловому підприємстві. Це вакансія електрогазозварника на АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» компанії Метінвест.

Ця робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає виконання ручного, дугового та газового зварювання складних апаратів, вузлів, конструкцій та трубопроводів із різних матеріалів.

Для кандидатів потрібне посвідчення за професією «електрогазозварник», а досвід від одного року вважається перевагою. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну «білу» зарплату в діапазоні 23 800–29 800 гривень.

Ще одну можливість пропонує компанія ТОВ «СервісРестГруп», що обслуговує промислові підприємства, у тому числі Південний ГЗК.

Вакансія мийника посуду передбачає підтримку чистоти на кухні та в їдальні, миття посуду та приладдя для приготування їжі. Графік та умови дозволяють літнім людям залишатися активними та отримувати стабільний дохід від 8 000 до 9 000 гривень на місяць.

