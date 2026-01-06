Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается в самых разных сферах и предусматривает официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более доступной благодаря компаниям, готовым привлекать людей с опытом, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее актуальные варианты работы для пенсионеров в Кривом Роге на платформе wok.ua.

К примеру, автотранспортное предприятие Атлас Авто Транс АГ ищет охранников для обеспечения безопасности на своих объектах. В обязанности входит контроль доступа, патрулирование территории, мониторинг состояния охраняемых зон и быстрое реагирование на нестандартные ситуации.

Кандидаты могут иметь переменный график и не иметь опыта, поскольку компания проводит обучение. Заработная плата колеблется от 7000 до 10000 грн, а трудоустройство оформляется официально с полным социальным пакетом.

Еще одно предложение есть на промышленном предприятии. Это вакансия электрогазосварщика на АО «Южный горно-обогатительный комбинат» компании Метинвест.

Эта работа для пенсионеров в Кривом Роге предусматривает выполнение ручной, дуговой и газовой сварки сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из разных материалов.

Для кандидатов нужно удостоверение по профессии «электрогазосварщик», а опыт от одного года считается преимуществом. Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентную «белую» зарплату в диапазоне 23800–29800 гривен.

Еще одну возможность предлагает компания ООО «СервисРестГруп», обслуживающая промышленные предприятия, в том числе Южный ГОК.

Вакансия мойщика посуды поддерживает чистоту на кухне и в столовой, мытье посуды и принадлежности для приготовления пищи. График и условия позволяют пожилым людям оставаться активными и получать стабильный доход от 8000 до 9000 гривен в месяц.

