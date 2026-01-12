Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається регулярно, що дозволяє поступово залучати нові сім’ї та розширювати охоплення програми.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається в межах нового міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців громади, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують базового продовольства.

Організатори визначили пріоритет для родин, які раніше не отримували підтримку або зверталися до серпня 2025 року. Такий підхід дає змогу справедливіше розподіляти ресурси між домогосподарствами з найгострішими потребами.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 сімей. Обмеження запровадили, аби уникати скупчень, зменшити черги та забезпечити впорядковану роботу. Продуктові набори видають виключно зареєстрованим заявникам за особистої присутності.

Комплекти містять основні харчі, розраховані на визначений період. Волонтери зазначають, що запаси стабільні, однак просять дотримуватися правил отримання. Центр працює у будні з 9:00 до 16:00, у цей час також доступні консультації телефоном.

За сприяння міжнародної організації Global Empowerment Mission уже передали 221 пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається регулярно, що дозволяє поступово залучати нові сім’ї та розширювати охоплення програми.

Мешканцям рекомендують звертатися у робочі дні та заздалегідь уточнювати наявність наборів і актуальний графік.

Організатори також закликають місцевих отримувачів стежити за оновленнями, адже умови та обсяги підтримки можуть змінюватися залежно від ресурсів.

