Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется регулярно, что позволяет постепенно привлекать новые семьи и расширять охват программы.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в рамках нового городского проекта, реализуемого волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей общины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в базовом продовольствии.

Организаторы определили приоритет для семей, ранее не получавших поддержку или обращавшихся к августу 2025 года. Такой подход позволяет более справедливо распределять ресурсы между домохозяйствами с наиболее острыми потребностями.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 семей. Ограничения ввели, чтобы избежать скоплений, уменьшить очереди и обеспечить упорядоченную работу. Продуктовые наборы выдают исключительно зарегистрированным заявителям в личном присутствии.

Комплекты содержат основные продукты, рассчитанные на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасы стабильны, однако просят соблюдать правила получения. Центр работает по будням с 9:00 до 16:00, в настоящее время также доступны консультации по телефону.

При содействии международной организации Global Empowerment Mission уже был передан 221 пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется регулярно, что позволяет постепенно привлекать новые семьи и расширять охват программы.

Жителям рекомендуется обращаться в рабочие дни и заранее уточнять наличие наборов и актуальный график.

Организаторы также призывают местных получателей следить за обновлениями, поскольку условия и объемы поддержки могут изменяться в зависимости от ресурсов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.