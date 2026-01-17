Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надає можливість проживання до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на переселенців, які після медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки та допомоги у повсякденному житті.

Проживання забезпечується за рахунок державного бюджету і не потребує витрат від самих переселенців. Учасники отримують оселі з усіма базовими зручностями та можливістю самостійного приготування їжі й ведення домашнього господарства.

Проєкт також передбачає підтримку у розвитку соціальних навичок та допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій. За потреби залучаються фахівці незалежно від форми власності приміщень, що гарантує комплексний супровід для мешканців.

Фізичні та юридичні особи, які надають житло, мають бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям Кабміну та мати приміщення, придатне для проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки для тих, хто залишив свій дім через війну. Міністерство соціальної політики наголошує на необхідності дотримання всіх процедур для гарантування якісної підтримки переселенцям.

Крім того, в Дніпропетровській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, що не мають можливості самостійно підготувати оселі до зими. У фокусі — сім’ї без стабільного доходу, малозабезпечені родини та люди старшого віку.

