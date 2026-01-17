Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляет возможность проживания до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Инициатива рассчитана на переселенцев, которые после медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке и помощи в повседневной жизни.

Проживание обеспечивается за счет государственного бюджета и не требует расходов от самих переселенцев. Участники получают дома со всеми базовыми удобствами и возможностью самостоятельного приготовления пищи и ведения домашнего хозяйства.

Проект также подразумевает поддержку в развитии социальных навыков и помощь в решении сложных жизненных ситуаций. При необходимости привлекаются специалисты независимо от формы собственности помещений, что гарантирует комплексное сопровождение жильцов.

Физические и юридические лица, предоставляющие жилье, должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, соответствовать критериям Кабмина и иметь помещения, пригодные для проживания.

Министерство социальной политики отмечает необходимость соблюдения всех процедур для гарантирования качественной поддержки переселенцам.

Кроме того, в Днепропетровской области можно получить гуманитарную помощь.

По информации фонда «Каритас Донецк», помощь получают жители временных приютов и домохозяйства, не имеющие возможности самостоятельно подготовить дома к зиме. В фокусе семьи без стабильного дохода, малообеспеченные семьи и люди постарше.