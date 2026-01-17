Головними факторами подорожчання продуктів у Дніпрі залишаються зміни у постачанні, транспортні витрати та сезонні дефіцити.

Подорожчання продуктів у Дніпрі на початку року відчули місцеві споживачі у всіх великих мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку цієї ситуації українцям, які проживають у цьому місті надає портал Мінфін.

Молочні товари залишаються відносно стабільними. Сметана «Президент» 15% (350 г) продається в середньому за 57,69 грн, що на 1,90 грн вище грудневого рівня. У різних магазинах ціни коливаються від 56,68 у Metro до 58,99 у Novus, а Auchan пропонує 57,40.

Серед овочів найдорожчий зараз жовтий перець, який коштує 287,07 грн за кілограм. У грудні середня ціна становила 256,67. В магазинах Auchan та Metro він продається за 262–287, а Megamarket встановив 320,10. Такі коливання обумовлені сезонними змінами та різними постачальниками.

Гречка демонструє помірне зростання – на 2,72 грн за місяць. Нині середня вартість складає 47,85 за кілограм. У магазинах Auchan товар коштує 39,90, Novus – 44,89, Megamarket – 61,70, Metro – 44,90. Підвищення обумовлене сезонними коливаннями та логістичними витратами.

Експерти відзначають, що головними факторами подорожчання продуктів у Дніпрі залишаються зміни у постачанні, транспортні витрати та сезонні дефіцити. Споживачам радять уважно відстежувати ціни та порівнювати пропозиції у різних торгових мережах, щоб економити.

Загалом ринок демонструє тенденцію до подорожчання овочів і круп, тоді як молочна продукція залишається більш передбачуваною за вартістю. Варто зауважити, що це дозволяє планувати сімейний бюджет і коригувати щоденні закупівлі.

