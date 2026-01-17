Главными факторами подорожания продуктов в Днепре остаются изменения в поставках, транспортных расходах и сезонных дефицитах.

Подорожание продуктов в Днепре в начале года почувствовали местные потребители во всех крупных сетях, сообщает Politeka.

Информацию о динамике этой ситуации украинцам, проживающим в этом городе, предоставляет портал Минфин .

Молочные товары остаются относительно стабильными. Сметана «Президент» 15% (350 г) продается в среднем за 57,69 грн., что на 1,90 грн. выше декабрьского уровня. В разных магазинах цены колеблются от 56,68 у Metro до 58,99 у Novus, а Auchan предлагает 57,40.

Среди овощей дорогой сейчас желтый перец, который стоит 287,07 грн за килограмм. В декабре средняя цена составила 256,67. В магазинах Auchan и Metro он продается по 262–287, а Megamarket установил 320,10. Такие колебания обусловлены сезонными изменениями и разными поставщиками.

Гречко демонстрирует умеренный рост – на 2,72 грн в месяц. В настоящее время средняя стоимость составляет 47,85 за килограмм. В магазинах Auchan товар стоит 39,90, Novus – 44,89, Megamarket – 61,70, Metro – 44,90. Повышение обусловлено сезонными колебаниями и логистическими издержками.

Эксперты отмечают, что главными факторами удорожания продуктов в Днепре остаются изменения в поставках, транспортных расходах и сезонных дефицитах. Потребителям советуют внимательно отслеживать цены и сравнивать предложения в разных торговых сетях, чтобы экономить.

В целом рынок демонстрирует тенденцию к удорожанию овощей и круп, в то время как молочная продукция остается более предсказуемой по стоимости. Следует заметить, что это позволяет планировать семейный бюджет и корректировать ежедневные закупки.

