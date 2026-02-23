Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організовують міські соціальні установи, щоб забезпечити безпечні умови для тих, хто біг від війни.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надає Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соцполітики, центр працює з особами похилого віку та людьми з інвалідністю.

Поза безкоштовним житлом для ВПО у Дніпрі, організація надає соціальні послуги, догляд вдома, денні програми адаптації та натуральну допомогу.

Під час воєнного стану співробітники центру продовжують опікуватися підопічними та одночасно допомагають переселенцям із інших регіонів України.

У перші дні війни відділення територіального центру Індустріального району стало прихистком для переселенців із Донецької області.

Для комфортного перебування було облаштовано кімнати відпочинку, їдальню, кухню та душові кімнати. Завдяки благодійникам та волонтерам люди отримують гарячі обіди, питну воду та, за потреби, дієтичне харчування.

Крім базових потреб, центром організовані психологічна підтримка та заняття з рукоділля, щоб допомогти переселенцям справлятися зі стресом та адаптуватися до нових умов життя.

Завдяки зусиллям соціальних працівників та волонтерів безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало доступним не тільки для дорослих, а й для дітей та людей похилого віку.

Кожен, хто потрапляє до терцентру, отримує можливість відновити звичний ритм життя, отримати підтримку та безпечне місце для ночівлі.

Відділення територіального центру адаптує свої програми під потреби конкретних сімей, щоб забезпечити максимально комфортні умови та психологічну підтримку тим, хто пережив втрату дому.

