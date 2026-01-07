График отключения газа с 8 по 13 января в Днепропетровской области создаст для местных жителей некоторые бытовые неудобства.

График отключения газа с 8 по 13 января в Днепропетровской области коснется нескольких общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 8 по 13 января в Днепропетровской области будет введен из-за выполнения газоопасных работ.

Так, в Песчанской территориальной общине 08:01 голубое топливо не будут подавать с 09:00 до 16:00, а 09:01 - с 09:00 до 15:00 для 351 потребителя частного сектора.

Кроме того, работы пройдут и в Широковской территориальной общине. Там временно останутся без газоснабжения 310 частных домов и один коммунально-бытовой объект 08:01 с 09:00 до 16:00.

График отключения газа с 8 по 13 января в Днепропетровской области также относится и к Губинисской ТГ. Там местным жителям придется терпеть временные неудобства в течение 12.01 и 13.01 с 09:00 до 16:00. Ремонтные работы создадут дискомфорт в обиходе для 93 частных потребителей.

Аналогичная ситуация будет и в Магдалиновской ТГ. Там работы коснутся 321 дома и пяти коммунально-бытовых объектов. Ограничения также будут действовать в течение 12:01 и 13:01 с 09:00 до 16:00.

Специалисты "Газсети" предупреждают, что ремонты важны для безопасности жителей и бесперебойного газоснабжения в будущем.

Газовики из местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" советуют местным жителям внимательно следить за сообщениями и соблюдать правила безопасности, чтобы после завершения работ газоснабжение возобновилось без проблем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.