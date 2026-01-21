Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает не только удовлетворить базовые потребности, но и уменьшить стрессовые нагрузки на семьи.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начала выдачу продовольственных наборов в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица и жители, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в базовой поддержке.

Приоритет предоставляют семьям, ранее не получавшим помощь или обращавшимся к августу 2025 года. Такой подход позволяет справедливо распределять ресурсы среди домохозяйств по наиболее насущным потребностям.

Ежедневно пункт обслуживает около 150 семей. Ограничения введены во избежание скоплений и сокращения очередей. Продуктовые пакеты выдают только зарегистрированным заявителям лично, что гарантирует прозрачность и контроль за распределением.

Комплекты включают основные продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасы стабильны, однако напоминают о необходимости соблюдать правила получения. Центр работает в будни с 9:00 до 16:00 и предоставляет консультации по телефону для жителей, нуждающихся в дополнительной информации.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 пакет для 190 семей. Программа осуществляется регулярно, что позволяет постепенно привлекать новых получателей и расширять охват инициативы.

Жителям советуют уточнять наличие наборов и актуальный график работы центра, следить за обновлениями и использовать официальные каналы коммуникации. Это позволяет своевременно получить ресурсы и максимально эффективно планировать поддержку домохозяйствам.

