У більшості випадків мова йде не про скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпрі, а про її неподовження автоматично.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі залишається одним із головних видів підтримки громадян, повідомляє Politeka.

Держава щомісяця надає виплати на проживання переселенцям. Сума залишається стабільною: діти та особи з інвалідністю отримують 3 000 грн, інші категорії – 2 000 грн.

Призначення та перерахування коштів здійснюють органи Пенсійного фонду України. Проте через технічні збої, затримки на боці держави або рішення про непродовження виплат соціальна допомога інколи припиняється без попередження.

У більшості випадків мова йде не про скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпрі, а про її неподовження автоматично, навіть якщо обставини переселенця залишилися без змін.

Виплати зазвичай призначають на 6 місяців. Автоматичне продовження передбачене для пенсіонерів із доходом до 9 444 грн, осіб з інвалідністю I та II групи, дітей з інвалідністю і малюків із тяжкими захворюваннями.

До цього списку входять також діти-сироти, неповнолітні, позбавлені батьківського піклування, та молодь до 23 років, включно з тими, хто проживає у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Інші категорії переселенців отримують продовження допомоги за індивідуальним зверненням. Щоб уникнути втрати коштів, у Пенсійному фонді радять заздалегідь перевіряти, чи призначена виплата на наступний період.

Отримати консультацію та дізнатися стан грошової підтримки можна через контакт-центр Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.