Государство ежемесячно предоставляет выплаты на жительство переселенцам. Сумма остается стабильной: дети и лица с инвалидностью получают 3000 грн, другие категории – 2000 грн.

Назначение и перечисление средств осуществляется органами Пенсионного фонда Украины. Однако из-за технических сбоев, задержек на стороне государства или решения о непродолжении выплат социальная помощь иногда прекращается без предупреждения.

В большинстве случаев речь идет не об отмене денежной помощи для ВПЛ в Днепре, а о ее непродлении автоматически, даже если обстоятельства переселенца остались без изменений.

Выплаты обычно назначаются на 6 месяцев. Автоматическое продление предусмотрено для пенсионеров с доходом до 9444 грн, лиц с инвалидностью I и II группы, детей с инвалидностью и малышей с тяжелыми заболеваниями.

В этот список входят также дети-сироты, несовершеннолетние, лишенные родительской опеки, и молодежь до 23 лет, включая тех, кто проживает в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Другие категории переселенцев получают продление пособия по индивидуальному обращению. Чтобы избежать потери средств, в Пенсионном фонде советуют заранее проверять, назначена ли выплата на следующий период.

Получить консультацию и узнать состояние денежной поддержки можно через контакт-центр Пенсионного фонда: 0800503753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71.

