Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається важливою підтримкою, однак певні покупки можуть стати причиною для припинення цих виплат.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області може бути припинена у разі придбання нерухомоті, повідомляє Politeka.

У фахівців Юридичного порадника для переселенців нагадали, що питання купівлі житла вже не перший рік викликає занепокоєння серед тих, хто був змушений втікати від війни.

У Порядку, затвердженому постановою Кабміну №332 від 20 березня 2022 р., містяться конкретні норми, які визначають підстави для зупинення держпідтримки.

Фахівці пояснили, що грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області не призначається або може бути припинена, якщо будь-хто з членів сім’ї придбав квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх 3 місяців або вже в період отримання підтримки.

Разом з тим, виникають ситуації, коли виплати скасовують навіть після купівлі значно дешевшого житла. Причиною у таких випадках стає факт наявності у власності нерухомості, яка не входить до переліку територій, де тривають чи тривали бойові дії.

Також на скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області можна чекати якщо об’єкт розташований на території, де визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

Окремо зазначається, що навіть дім у зонах бойових дій або тимчасової окупації може вплинути на виплати, якщо його здають в оренду або якщо його купили вже після внесення відповідних територій до офіційних переліків.

Юристи також звернули увагу, що держпідтримка не припиняється, якщо придбане або наявне житло знаходиться на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій.

