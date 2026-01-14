Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается важной поддержкой, однако некоторые покупки могут стать причиной для прекращения этих выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может быть приостановлена ​​в случае приобретения недвижимости, сообщает Politeka.

У специалистов Юридического советчика для переселенцев напомнили, что вопрос покупки жилья уже не первый год вызывает беспокойство среди тех, кто был вынужден убегать от войны.

В Порядке, утвержденном постановлением Кабмина №332 от 20 марта 2022 г., содержатся конкретные нормы, определяющие основания для остановки господдержки.

Специалисты пояснили, что денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области не назначается или может быть прекращена, если кто-либо из членов семьи приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн в течение последних 3 месяцев или уже в период получения поддержки.

Вместе с тем возникают ситуации, когда выплаты отменяют даже после покупки значительно более дешевого жилья. Причиной в таких случаях становится факт наличия в собственности недвижимости, не входящей в перечень территорий, где продолжаются боевые действия.

Также отмены денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области можно ожидать если объект расположен на территории, где определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Отдельно отмечается, что даже дом в зонах боевых действий или временной оккупации может повлиять на выплаты, если его сдают в аренду или если его купили уже после внесения соответствующих территорий в официальные перечни.

Юристы также обратили внимание, что господдержка не прекращается, если приобретенное или имеющееся жилье находится на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.

