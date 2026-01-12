Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області принесе певні коригування у звичні для місцевих мешканців маршрути.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає запуск нового рейсу між Чернівцями та Кривим Рогом, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області набере чинності з 22 січня і передбачає оновлені маршрути для сполучення між Чернівцями та Кривим Рогом.

Пасажирський склад відправлятиметься зі станції Чернівці о 17:11 і прибуватиме на кінцеву зупинку в Кривому Розі о 11:08 наступної доби.

На маршруті передбачені короткі стоянки у Снятині о 17:44 на 2 хвилини, у Коломиї о 18:17 на 2 хвилини, у Івано-Франківську о 19:07 на 28 хвилин, у Львові о 21:42 на 23 хвилини, у Білій Церкві о 04:27 на 2 хвилини, в місті Сміла о 07:03 на 15 хвилин та у Долинській о 09:22 на 2 хвилини.

У зворотному напрямку пасажирський склад відправлятиметься з Кривого Рогу 23 січня о 15:06 і прибуватиме до Чернівців о 10:24 наступного дня, проїжджаючи ті ж самі станції з однаковим часом стоянок.

За словами представників Укрзалізниці, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає курсування рейсу через день, що впливає на планування поїздок для пасажирів, які регулярно користуються залізницею.

Пасажирам рекомендують уважно ознайомитися з усіма станціями, де передбачені зупинки, і часом стоянок, аби правильно розрахувати час пересадки на інші потяги та прибуття у потрібне місто.

Квитки на новий рейс вже доступні, їх ціна стартує від 336 гривень, що робить поїздку доступною для широкого кола пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.