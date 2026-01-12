Новый график движения поездов в Днепропетровской области предполагает запуск нового рейса между Черновцами и Кривым Рогом, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте "Укрзализныци", новый график движения поездов в Днепропетровской области вступит в силу с 22 января и предусматривает обновленные маршруты для сообщения между Черновцами и Кривым Рогом.

Пассажирский состав будет отправляться со станции Черновцы в 17:11 и прибывать на конечную остановку в Кривом Роге в 11:08 следующих суток.

На маршруте предусмотрены короткие стоянки в Снятине в 17:44 на 2 минуты, в Коломне в 18:17 на 2 минуты, в Ивано-Франковске в 19:07 на 28 минут, во Львове в 21:42 на 23 минуты, в Белой Церкви в 04:27 на 3 минуты и в Долинской в ​​09:22 на 2 минуты.

В обратном направлении пассажирский состав будет отправляться из Кривого Рога 23 января в 15:06 и прибывать в Черновцы в 10:24 на следующий день, проезжая те же станции с одинаковым временем стоянок.

По словам представителей Укрзализныци, новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает курсирование рейса через день, что влияет на планирование поездок для пассажиров, регулярно пользующихся железной дорогой.

Пассажирам рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми станциями, где предусмотрены остановки и временем стоянок, чтобы правильно рассчитать время пересадки на другие составы и прибытие в нужный город.

Билеты на новый рейс уже доступны, их цена стартует от 336 гривен, что делает поездку доступной широкому кругу пассажиров.

