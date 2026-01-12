Обмеження руху транспорту в Дніпрі створили певні незручності для автомобілістів та місцевих мешканців, які користуються автобусами

Обмеження руху в Дніпрі передбачають тимчасові зміни в русі громадського транспорту та заборону проїзду для приватних авто, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі ввели на період з 8 по 25 січня 2026 року через часткове перекриття проспекту Дмитра Яворницького.

У районі будинку №82 рух на проспекті Дмитра Яворницького у напрямку Центрального залізничного вокзалу перекрили. Це змусило перевізників коригувати маршрути автобусів і тролейбусів.

Автобуси №87Б, №101А, №146Б і №157А у напрямку вокзалу здійснюють об’їзд перекритої ділянки через вулиці Лазаря Глоби, Старокозацьку та Степана Бандери, що дозволяє уникнути заторів на основному проспекті.

Тролейбусний маршрут «Б» також курсує за оновленою схемою: проспект Дмитра Яворницького, вулиця Лазаря Глоби, проспект Лесі Українки, вулиця 128-ї Бригади Територіальної оборони.

Далі він повертає на проспект Дмитра Яворницького без заїзду на площу Вокзальну, а потім продовжує їхати за звичним маршрутом.

Також обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуються приватних автомобілів: ділянка повністю перекрита, і водіїв просять завчасно планувати маршрути та враховувати можливі затори.

У міськраді наголошують, що тимчасові зміни необхідні для забезпечення безпеки під час виконання відновлювальних робіт на будівельному майданчику КП «Дніпровський метрополітен».

Нагадаємо, що причиною перекриття став зсув незакріпленого ґрунту, який утворився через велику кількість опадів та різку зміну температури. Фахівці відзначають, що роботи мають бути завершені до 25 січня.

Пасажирам автобусів та водіям приватного транспорту радять слідкувати за оновленнями та враховувати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

