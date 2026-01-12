Ограничение движения транспорта в Днепре создало определенные неудобства для автомобилистов и местных жителей, пользующихся автобусами

Ограничения движения в Днепре предусматривают временные изменения в движении общественного транспорта и запрет на проезд для частных авто, сообщает Politeka.

Ограничение движения транспорта в Днепре было введено на период с 8 по 25 января 2026 года из-за частичного перекрытия проспекта Дмитрия Яворницкого.

В районе дома №82 движение по проспекту Дмитрия Яворницкого в направлении Центрального железнодорожного вокзала перекрыли. Это вынудило перевозчиков корректировать маршруты автобусов и троллейбусов.

Автобусы №87Б, №101А, №146Б и №157А в направлении вокзала совершают объезд перекрытого участка через улицы Лазаря Глобы, Старокозацкую и Степана Бандеры, что позволяет избежать пробок на основном проспекте.

Троллейбусный маршрут "Б" также курсирует по обновленной схеме: проспект Дмитрия Яворницкого, улица Лазаря Глобы, проспект Леси Украинки, улица 128-й Бригады Территориальной обороны.

Далее он возвращает на проспект Дмитрия Яворницкого без заезда на Вокзальную площадь, а затем продолжает ехать по привычному маршруту.

Также ограничения движения в Днепре касаются частных автомобилей: участок полностью перекрыт, и водителей просят заблаговременно планировать маршруты и учитывать возможные пробки.

В горсовете отмечают, что временные изменения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении восстановительных работ на строительной площадке КП «Днепровский метрополитен».

Напомним, что причиной перекрытия стал сдвиг незакрепленного грунта, который образовался из-за большого количества осадков и резкого изменения температуры. Специалисты отмечают, что работы должны быть завершены до 25 января.

Пассажирам автобусов и водителям частного транспорта советуют следить за обновлениями и учитывать альтернативные маршруты во избежание задержек.

