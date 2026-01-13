Подорожчання продуктів у Дніпрі обумовлене сезонними коливаннями та зростанням витрат на енергоресурси й логістику.

Подорожчання продуктів у Дніпрі за останній місяць відчули мешканці міста на прикладі основних категорій товарів, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає портал Мінфін.

Найбільші зміни спостерігаються у бакалії, овочах та молочних продуктах.

Гречка подорожчала до середньої вартості 47,85 грн за кілограм. Найдешевше її пропонують в Auchan — 39,90, а найдорожче в Megamarket — 61,70. У порівнянні з груднем, середнє подорожчання склало 2,72. Така тенденція впливає на бюджет сімей, які купують крупи щодня.

Серед овочів найбільш помітне підвищення відбулося на болгарський перець жовтого кольору. Його середня вартість тепер становить 266,97 грн за кілограм, тоді як у грудні вона була 256,67. У різних супермаркетах ціни варіюються від 206,00 до 315,90 за кілограм, що показує значні коливання на ринку.

Молочні товари також не залишилися без змін. Сметана «Президент» 15% подорожчала до 57,69 грн за 350 грамів. У порівнянні з груднем, середня ціна зросла на 1,90. Ці зміни відображають не лише витрати на виробництво, але й логістичні витрати та індекс споживчих цін.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі обумовлене сезонними коливаннями та зростанням витрат на енергоресурси й логістику. Вони радять мешканцям уважно планувати покупки та звертати увагу на акції та знижки, щоб оптимізувати витрати.

Найближчими тижнями експерти прогнозують стабілізацію цін на базові товари, однак контроль за сімейним бюджетом залишається важливим для збереження фінансової стабільності.

