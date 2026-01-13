Подорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными колебаниями и ростом затрат на энергоресурсы и логистику.

Подорожание продуктов в Днепре за последний месяц ощутили жители города на примере основных категорий товаров, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет портал Минфин .

Наибольшие изменения наблюдаются в бакалеи, овощах и молочных продуктах.

Гречко подорожала до средней стоимости 47,85 грн за килограмм. Дешевле ее предлагают в Auchan - 39,90, а самое дорогое в Megamarket - 61,70. По сравнению с декабрем среднее подорожание составило 2,72. Такая тенденция влияет на бюджет семей, покупающих ежедневно крупы.

Среди овощей наиболее заметное повышение произошло на болгарском переце желтого цвета. Его средняя стоимость теперь составляет 266,97 грн за килограмм, в то время как в декабре она была 256,67. В разных супермаркетах цены варьируются от 206,00 до 315,90 за килограмм, что показывает значительные колебания на рынке.

Молочные товары тоже не остались без изменений. Сметана "Президент" 15% подорожала до 57,69 грн за 350 граммов. По сравнению с декабрем средняя цена выросла на 1,90. Эти изменения отражают не только затраты на производство, но и логистические затраты и индекс потребительских цен.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными колебаниями и ростом затрат на энергоресурсы и логистику. Они рекомендуют жителям внимательно планировать покупки и обращать внимание на акции и скидки, чтобы оптимизировать расходы.

В ближайшие недели эксперты прогнозируют стабилизацию цен на базовые товары, однако контроль за семейным бюджетом остается важным для сохранения финансовой стабильности.

