Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області викликане економічними чинниками та потребою підтримки стабільності мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області розпочалося з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З нового року зміняться розцінки на доставку газу до домівок. Вартість самого палива для населення залишиться на стабільному рівні.

Проєкт нових ставок уже надійшов до НКРЕКП. Підвищення відбудеться у два етапи: перший стартує з початку січня, другий — після 1 квітня. За попередніми підрахунками, середнє підвищення по країні складе близько 76%. У Дніпропетровській філії ГРМУ тариф збільшиться майже на 190% і сягне 3,66 грн за кубометр без ПДВ.

В інших регіонах зміни будуть менш значними: у «Гадячгазі» сума стартує з 3,16 грн і після весняного етапу підвищиться до 3,95. У Закарпатській області тариф становитиме 2,48, у Харківській — від 0,65 до 0,78 грн. При цьому ціна газу для споживачів залишиться на рівні 7,96 за кубометр протягом воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області викликане економічними чинниками та потребою підтримки стабільності мереж. Мешканцям радять враховувати додаткові витрати під час складання сімейного бюджету.

Комунальні підприємства зобов’язані оприлюднити детальні розрахунки та порядок сплати на офіційних сайтах. Громадянам рекомендують регулярно перевіряти оновлення, щоб уникнути непорозумінь у платіжках і забезпечити своєчасну оплату.

Місцева влада наголошує, що дотримання правил оплати гарантує безперебійну роботу системи розподілу газу та збереження якості послуг для всіх споживачів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.