Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вызвано экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильности сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области началось с января 2026, сообщает Politeka.

С нового года изменятся расценки на доставку газа в дома. Стоимость топлива для населения останется на стабильном уровне.

Проект новых ставок уже поступил в НКРЭКУ. Повышение состоится в два этапа: первый стартует с начала января, второй после 1 апреля. По предварительным подсчетам среднее повышение по стране составит около 76%. В Днепропетровском филиале ГРМУ тариф увеличится почти на 190% и составит 3,66 грн за кубометр без НДС.

В других регионах изменения будут менее значительными: в Гадячгаге сумма стартует с 3,16 грн и после весеннего этапа повысится до 3,95. В Закарпатской области тариф составит 2,48, в Харьковской – от 0,65 до 0,78 грн. При этом цена газа для потребителей останется на уровне 7,96 за кубометр в течение военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вызвано экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильности сетей. Жителям советуют учитывать дополнительные расходы при составлении семейного бюджета.

Коммунальные предприятия обязаны обнародовать детальные расчеты и порядок оплаты на официальных сайтах. Гражданам рекомендуют регулярно проверять обновления во избежание недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату.

Местные власти подчеркивают, что соблюдение правил оплаты гарантирует бесперебойную работу системы распределения газа и сохранения качества услуг для всех потребителей.

