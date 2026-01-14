Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі має важливе значення для стабілізації побуту людей, які залишили свої домівки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стартувала в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб та жителів міста, які через війну втратили стабільний дохід і опинилися у складних побутових умовах.

Організатори зазначають: першочергову підтримку отримують родини, які раніше не зверталися по допомогу або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити домогосподарства з найбільш нагальними потребами та уникнути повторного отримання ресурсів.

Видача проводиться щодня, однак кількість одержувачів обмежена 150 сім’ями. Це рішення ухвалили, щоб впорядкувати процес, скоротити черги та дотримуватися правил безпеки. Отримати набори можна лише особисто після попередньої реєстрації.

Продуктові пакунки включають базові продукти для забезпечення харчування на визначений період. Запаси поповнюються регулярно, проте волонтери просять дотримуватися графіку та правил отримання.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Станом на сьогодні вже передано понад дві сотні наборів майже для стількох же домогосподарств, і роботу планують продовжувати.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі має важливе значення для стабілізації побуту людей, які залишили свої домівки, та зменшення соціальної напруги в громаді.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями центру, уточнювати умови участі та планувати звернення завчасно, щоб вчасно скористатися підтримкою.

