Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стартовала в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенные лица и жители города, которые в результате потеряли стабильный доход и оказались в сложных бытовых условиях.

Организаторы отмечают, что первоочередную поддержку получают семьи, которые ранее не обращались за помощью или подали заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить домохозяйства с наиболее неотложными потребностями и избежать повторного получения ресурсов.

Выдача производится ежедневно, однако количество получателей ограничено 150 семьями. Это решение было принято, чтобы упорядочить процесс, сократить очереди и соблюдать правила безопасности. Получить набор можно только лично после предварительной регистрации.

Продуктовые пакеты включают в себя базовые продукты для обеспечения питания на определенный период. Запасы пополняются регулярно, однако волонтеры просят соблюдать график и правила получения.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. По состоянию на сегодняшний день уже передано более двухсот наборов почти для стольких же домохозяйств, и работу планируют продолжать.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге имеет важное значение для стабилизации быта людей, покинувших свои дома, и уменьшения социального напряжения в обществе.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями центра, уточнять условия участия и планировать обращение раньше времени, чтобы вовремя воспользоваться поддержкой.

