Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки стабільності мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області розпочалося з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку року змінюються розцінки на доставку газу до домівок, тоді як вартість самого палива для населення залишається без змін.

Проєкт нових ставок уже поданий до НКРЕКП. Підвищення відбуватиметься у два етапи: перший стартує з січня, другий — після 1 квітня. У середньому по країні зростання тарифів складе близько 76%. У Дніпропетровській філії ГРМУ ціни збільшаться майже на 190%, до 3,66 грн за кубометр без ПДВ.

В інших областях підвищення менше: у «Гадячгазі» сума стартує з 3,16 грн і після весняного етапу підвищиться до 3,95. У Закарпатті тариф становитиме 2,48 грн, у Харкові — від 0,65 до 0,78 грн. Ціна газу для споживачів залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр протягом воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки стабільності мереж. Жителям радять враховувати додаткові витрати при плануванні сімейного бюджету.

Комунальні підприємства мають оприлюднити детальні розрахунки та порядок сплати на офіційних ресурсах. Громадянам радять перевіряти оновлення, щоб уникнути непорозумінь у платіжках та забезпечити своєчасну оплату.

Місцева влада наголошує, що своєчасна сплата гарантує безперебійну роботу системи розподілу газу та збереження якості послуг для всіх споживачів.

Плануючи витрати, мешканцям варто заздалегідь підготувати кошти на комунальні платежі, щоб уникнути штрафів та непередбачених проблем.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.