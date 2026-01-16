Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильности сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области началось с января 2026, сообщает Politeka.

С начала года меняются расценки на доставку газа в дома, тогда как стоимость самого топлива для населения остается без изменений.

Проект новых ставок уже представлен в НКРЭКУ. Повышение будет происходить в два этапа: первый стартует с января, второй после 1 апреля. В среднем по стране рост тарифов составит около 76%. В Днепропетровском филиале ГРМУ цены увеличатся почти на 190%, до 3,66 грн за кубометр без НДС.

В других областях повышение меньше: в Гадячгаге сумма стартует с 3,16 грн и после весеннего этапа повысится до 3,95. В Закарпатье тариф составит 2,48 грн., в Харькове — от 0,65 до 0,78 грн. Цена газа для потребителей останется на уровне 7,96 гривен за кубометр в течение военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержания стабильности сетей. Жителям советуют учитывать дополнительные расходы при планировании семейного бюджета.

Коммунальные предприятия должны обнародовать подробные расчеты и порядок оплаты на официальных ресурсах. Гражданам советуют проверять обновления во избежание недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату.

Местные власти подчеркивают, что своевременная оплата гарантирует бесперебойную работу системы распределения газа и сохранения качества услуг для всех потребителей.

Планируя расходы, жителям следует заранее подготовить средства на коммунальные платежи во избежание штрафов и непредвиденных проблем.

