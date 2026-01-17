Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає можливість отримати виплати у розмірі 10800 гривень за умови відповідності встановленим критеріям, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області надається тим українцям, які вимушено змінили місце проживання через вторгнення і відповідають вимогам Агентства ООН у справах біженців.

Програма охоплює внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з-за кордону або прибули назад до місця постійного проживання в Україні після переміщення.

Вона діє для людей, які не отримували виплат від УВКБ ООН чи інших організацій упродовж останніх трьох місяців і мають актуальні підтверджені дані.

Заявки можуть подавати ті, хто змінив місце проживання за попередні шість місяців у межах країни, а також ті, хто повернувся з-за кордону після 24 лютого 2022 року або повернувся до своїх домівок у межах України після вимушеного переміщення.

Суттєве значення для участі у програмі має рівень доходу. Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області доступна людям, у яких на одну особу припадало менш як 6318 гривень і які належать до вразливих категорій.

До них належать родини, де дітей виховує один із батьків, а також родини, у яких є люди похилого віку від 55 років.

До цієї ж категорії відносять домогосподарства, які складаються з однієї або кількох літніх самотніх осіб, а також родини, у складі яких є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Розмір підтримки визначений на основі мінімального споживчого кошика, що становить 3600 гривень, тому одержувач отримує суму за три місяці, тобто 10800 гривень на кожного члена родини.

