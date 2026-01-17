Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает возможность получить выплаты в размере 10800 гривен при условии соответствия установленным критериям, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется украинцам, которые вынужденно изменили место жительства из-за вторжения и отвечают требованиям Агентства ООН по делам беженцев.

Программа охватывает внутренне перемещенные лица, а также граждан, вернувшихся из-за границы или прибывших обратно к месту постоянного проживания в Украине после перемещения.

Она действует для людей, которые не получали выплаты от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца и имеют актуальные подтвержденные данные.

Заявки могут подавать те, кто изменил место жительства за предыдущие шесть месяцев в пределах страны, а также вернувшиеся из-за границы после 24 февраля 2022 года или вернувшиеся в свои дома в пределах Украины после вынужденного перемещения.

Существенное значение для участия в программе имеет уровень дохода. Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна людям, у которых на одного человека приходилось менее 6318 гривен и относящихся к уязвимым категориям.

К ним относятся семьи, где детей воспитывает один из родителей, а также семьи, в которых есть пожилые люди от 55 лет.

К этой же категории относят домохозяйства, состоящие из одного или нескольких пожилых одиноких лиц, а также семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Размер поддержки определен на основе минимальной потребительской корзины, которая составляет 3600 гривен, поэтому получатель получает сумму за три месяца, то есть 10800 гривен на каждого члена семьи.

