Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення холодного сезону.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочалася цього тижня, повідомляють у місцевих органах влади з посиланням на Politeka.

Ініціативу реалізують спільно з благодійними фондами. Вона спрямована на підтримку людей у зимовий період, коли витрати на утримання житла суттєво зростають.

Першочергово ресурси отримують внутрішньо переміщені особи, літні громадяни та родини з низьким рівнем доходів. Допомогу також надають домогосподарствам без стабільних надходжень і людям із хронічними захворюваннями.

Окрему увагу зосередили на багатодітних сім’ях, матерях із дітьми та особах з інвалідністю. У межах програми передбачено розподіл паливних брикетів, а також грошові виплати для часткової оплати комунальних рахунків.

Підтримка охоплює Синельниківський і Нікопольський райони. У Слов’янській громаді мешканцям передають тверде паливо, тоді як у населених пунктах Зоря та Приміське надають фінансові ресурси. Аналогічні заходи діють у Покровському та Марганецькому напрямках.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення холодного сезону, а обсяги коригуватимуть залежно від запитів громад.

Фахівці рекомендують звертатися до соціальних центрів за місцем проживання та стежити за офіційними оголошеннями. Мешканцям радять заздалегідь підготувати необхідні документи, щоб пришвидшити отримання підтримки.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й у Кривому Розі. Організатори зазначають, що першочергово підтримку отримують родини, які раніше не зверталися по допомогу або подали заявки до серпня 2025 року.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право