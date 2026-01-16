Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продлится до завершения холодного сезона.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области началась на этой неделе, сообщают в местных органах власти со ссылкой на Politeka.

Инициативу реализуют совместно с благотворительными фондами. Она направлена ​​на поддержку людей в зимний период, когда расходы по содержанию жилья существенно возрастают.

В первую очередь ресурсы получают внутренне перемещенные лица, пожилые граждане и семьи с низким уровнем доходов. Помощь также оказывают домохозяйствам без стабильных поступлений и людям с хроническими заболеваниями.

Отдельное внимание было сосредоточено на многодетных семьях, матерях с детьми и лицах с инвалидностью. В рамках программы предусмотрено распределение топливных брикетов, а также денежные выплаты по частичной оплате коммунальных счетов.

Поддержка охватывает Синельниковский и Никопольский районы. В Славянском обществе жителям передают твердое топливо, тогда как в населенных пунктах Заря и Пригородное предоставляют финансовые ресурсы. Аналогичные мероприятия действуют в Покровском и Марганецком направлениях.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения холодного сезона, а объемы будут корректироваться в зависимости от запросов общин.

Специалисты рекомендуют обращаться в социальные центры по месту жительства и следить за официальными объявлениями. Жителям советуют заранее подготовить необходимые документы, чтобы ускорить получение поддержки.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Кривом Роге. Организаторы отмечают, что в первую очередь поддержку получают семьи, которые ранее не обращались за помощью или подали заявки до августа 2025 года.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право