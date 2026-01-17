Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі відіграє важливу роль у стабілізації побуту людей, які залишили власні домівки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі розпочалася в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців міста, які через війну втратили стабільні доходи та опинилися у складних життєвих умовах.

Організатори пояснюють, що першочергову підтримку надають родинам, які раніше не отримували допомогу або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити домогосподарства з найбільш нагальними потребами й уникнути повторного розподілу ресурсів.

Видача відбувається щоденно, проте кількість отримувачів обмежили до 150 сімей. Це рішення ухвалили для впорядкування процесу, зменшення черг і дотримання вимог безпеки. Набори видають лише особисто після попередньої реєстрації.

Продуктові пакунки містять базовий набір харчів, розрахований на визначений період. Запаси поповнюють регулярно, водночас волонтери просять дотримуватися встановленого графіка.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Станом на зараз передали понад дві сотні наборів майже такій самій кількості домогосподарств, а роботу планують продовжувати.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі відіграє важливу роль у стабілізації побуту людей, які залишили власні домівки, та сприяє зменшенню соціальної напруги у громаді.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями центру, уточнювати умови участі й планувати звернення заздалегідь, щоб своєчасно скористатися підтримкою.

