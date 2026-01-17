Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей, покинувших собственные дома.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге началась в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей города, которые в результате потеряли стабильные доходы и оказались в сложных жизненных условиях.

Организаторы объясняют, что первоочередную поддержку оказывают семьям, ранее не получавшим помощь или подавшим заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить домохозяйства с наиболее неотложными потребностями и избежать повторного распределения ресурсов.

Выдача производится ежедневно, однако количество получателей ограничили до 150 семей. Это решение было принято для упорядочения процесса, уменьшения очередей и соблюдения требований безопасности. Наборы выдают только лично после предварительной регистрации.

Продуктовые пакеты содержат базовый набор продуктов, рассчитанный на определенный период. Запасы пополняют регулярно, в то же время волонтеры просят соблюдать установленный график.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. На сегодня передали более двухсот наборов почти такому же количеству домохозяйств, а работу планируют продолжать.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей, покинувших собственные дома, и способствует уменьшению социального напряжения в обществе.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями центра, уточнять условия участия и планировать обращение заранее, чтобы своевременно воспользоваться поддержкой.

