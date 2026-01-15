На початку 2026 року спостерігається подорожчання яєць у Дніпрі, передає Politeka.
Про це повідомляють мережі супермаркетів та дані Мінфіну.
Десяток курячих яєць вже коштує близько 80 гривень, і фахівці очікують, що тенденція до зростання збережеться протягом січня.
Вартість продукції у великих мережах міста виглядає так:
- «Сільпо» — від 75 до 103 грн;
- «АТБ» — від 68,90 до 87,70 грн;
- «Варус» — від 69,90 до 102,90 грн;
- «Фора» — від 64,90 до 94,90 грн.
Експерти пояснюють підвищення цін високим попитом напередодні зимових свят та додатковими витратами постачальників на електроенергію і обслуговування. За прогнозами, якщо упродовж місяця триватимуть відключення світла або будуть потрібні генератори, ціна десятка може піднятися до 95 гривень.
Фахівці радять споживачам уважно відстежувати ціни у магазинах та планувати покупки заздалегідь. Такі заходи допоможуть мінімізувати вплив коливань на сімейний бюджет і забезпечити стабільне постачання продукту на домашній стіл.
Таким чином, подорожчання яєць у Дніпрі вже відчутно вплинуло на вартість харчування, і місцеві жителі мають враховувати це при щомісячних витратах.
Крім того, незважаючи на таку ситуацію, люди в Дніпропетровській області мають можливість отримати гуманітарну допомогу.
За інформацією фонду «Карітас Донецьк», першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не мають змоги самостійно забезпечити оселі теплом. У фокусі також домогосподарства без стабільних надходжень і громадяни з тривалими захворюваннями.
