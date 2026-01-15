Подорожчання яєць у Дніпрі вже відчутно вплинуло на вартість харчування.

На початку 2026 року спостерігається подорожчання яєць у Дніпрі, передає Politeka.

Про це повідомляють мережі супермаркетів та дані Мінфіну.

Десяток курячих яєць вже коштує близько 80 гривень, і фахівці очікують, що тенденція до зростання збережеться протягом січня.

Вартість продукції у великих мережах міста виглядає так:

«Сільпо» — від 75 до 103 грн;

«АТБ» — від 68,90 до 87,70 грн;

«Варус» — від 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» — від 64,90 до 94,90 грн.

Експерти пояснюють підвищення цін високим попитом напередодні зимових свят та додатковими витратами постачальників на електроенергію і обслуговування. За прогнозами, якщо упродовж місяця триватимуть відключення світла або будуть потрібні генератори, ціна десятка може піднятися до 95 гривень.

Фахівці радять споживачам уважно відстежувати ціни у магазинах та планувати покупки заздалегідь. Такі заходи допоможуть мінімізувати вплив коливань на сімейний бюджет і забезпечити стабільне постачання продукту на домашній стіл.

Таким чином, подорожчання яєць у Дніпрі вже відчутно вплинуло на вартість харчування, і місцеві жителі мають враховувати це при щомісячних витратах.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, люди в Дніпропетровській області мають можливість отримати гуманітарну допомогу.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не мають змоги самостійно забезпечити оселі теплом. У фокусі також домогосподарства без стабільних надходжень і громадяни з тривалими захворюваннями.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати