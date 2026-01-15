Подорожание яиц в Днепре уже оказало большое влияние на стоимость питания.

В начале 2026 года наблюдается подорожание яиц в Днепре, передает Politeka.

Об этом сообщают сети супермаркетов и данные Минфина .

Десяток куриных яиц уже стоит около 80 гривен и специалисты ожидают, что тенденция к росту сохранится в течение января.

Стоимость продукции в крупных сетях города выглядит следующим образом:

«Сельпо» – от 75 до 103 грн;

«АТБ» – от 68,90 до 87,70 грн;

"Варус" - от 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» – от 64,90 до 94,90 грн.

Эксперты объясняют повышение цен высоким спросом в преддверии зимних праздников и дополнительными затратами поставщиков на электроэнергию и обслуживание. По прогнозам, если в течение месяца будут продолжаться отключения света или потребуются генераторы, цена десятка может подняться до 95 гривен.

Специалисты советуют потребителям внимательно отслеживать цены в магазинах и планировать покупки заранее. Такие меры помогут минимизировать влияние колебаний на семейный бюджет и обеспечить стабильную поставку продукта на домашний стол.

Таким образом, подорожание яиц в Днепре уже оказало большое влияние на стоимость питания, и местные жители должны учитывать это при ежемесячных расходах.

Кроме того, несмотря на сложившуюся ситуацию, люди в Днепропетровской области имеют возможность получить гуманитарную помощь.

По информации фонда «Каритас Донецк», в первую очередь ресурсы получают семьи с низкими доходами, переселенцы и пенсионеры, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить жилье теплом. В фокусе также домохозяйства без стабильных поступлений и граждане с продолжительными заболеваниями.

