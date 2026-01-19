Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью удерживать стабильную работу сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области происходит поэтапно и повлияло на платежки жителей, сообщает Politeka.

Изменения касаются стоимости доставки газа, в то время как цена самого ресурса для населения остается фиксированной.

Первый этап стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля. Речь идет именно об оплате распределения, а не потреблении топлива, что часто вызывает путаницу среди абонентов.

В среднем по Украине рост составляет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ показатель значительно выше – почти 190%, до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге ставка стартует с 3,16 и после весны вырастет до 3,95, в Закарпатской области она составляет 2,48, в Харьковской - от 0,65 до 0,78 грн.

В то же время тариф на газ для бытовых потребителей остается неизменным — 7,96 гривны за кубометр. Его планируют хранить не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью удерживать стабильную работу сетей. Рост расходов на обслуживание инфраструктуры требует пересмотра ставок.

Коммунальные компании обнародуют детальные расчеты на официальных ресурсах. Жителям советуют внимательно проверять платежки, следить за обновлениями и заранее планировать расходы во избежание недоразумений и просрочок.

Местные власти подчеркивают: своевременная оплата обеспечивает бесперебойную работу газораспределительной системы и стабильное качество услуг для всех потребителей.

