Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі відкриває переселенцям можливість безпечного проживання та поступової адаптації до самостійного життя.

У Дніпрі переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в межах експериментального державного проєкту, що реалізується по всій Україні, повідомляє Politeka.

Інформацію підтвердили на офіційній сторінці Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України у Facebook.

Послуга орієнтована на людей, які після тривалого медичного догляду не можуть самостійно повертатися до повсякденного життя. Вона створена для надання безпечних умов та додаткової підтримки у щоденних справах.

Переселенці отримують тимчасове проживання у обладнаних приміщеннях, фінансування якого покриває держава до 12 місяців. Житло забезпечене необхідними зручностями та дозволяє самостійно готувати їжу. Крім цього, учасники програми отримують допомогу у веденні домашнього господарства та підтримку у складних життєвих ситуаціях.

За потреби залучаються фахівці або служби, що працюють незалежно від форми власності житла, що дозволяє адаптувати послуги до стану та можливостей людини.

Проєкт передбачає, що помешкання можуть надавати як фізичні, так і юридичні особи. Важливо, щоб вони були включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг та відповідали критеріям Кабінету Міністрів.

Деталі про програму та умови отримання житла можна дізнатися в організаторів.

Крім того, в Дніпропетровській області люди також можуть отримати грошову допомогу. Процес призначення доплати не є автоматичним — необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду.

