Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре открывает переселенцам возможность безопасного проживания и постепенной адаптации к самостоятельной жизни.

В Днепре переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в рамках экспериментального государственного проекта, реализуемого по всей Украине, сообщает Politeka.

Информацию подтвердили на официальной странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.

Услуга ориентирована на людей, которые после длительного медицинского ухода не могут самостоятельно возвращаться в повседневную жизнь. Она создана для обеспечения безопасных условий и дополнительной поддержки по ежедневным делам.

Переселенцы получают временное проживание в оборудованных помещениях, финансирование которого покрывает государство до 12 месяцев. Жилье снабжено необходимыми удобствами и позволяет самостоятельно готовить еду. Кроме того, участники программы получают помощь в ведении домашнего хозяйства и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

При необходимости привлекаются специалисты или службы, работающие независимо от формы собственности жилья, что позволяет адаптировать услуги к состоянию и возможностям человека.

Проект предполагает, что жилье могут предоставлять как физические, так и юридические лица. Важно, чтобы они были включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг и отвечали критериям Кабинета Министров.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре открывает переселенцам возможность безопасного проживания и постепенной адаптации к самостоятельной жизни.

Подробности о программе и условиях получения жилья можно узнать у организаторов.

Кроме того, в Днепропетровской области люди также могут получить денежную помощь . Процесс назначения доплаты не автоматический — необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, что денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.