Водночас законодавством встановлено низку обов’язкових умов, за яких така грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області може бути нарахована.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області продовжує виплачуватись у 2026 році, проте її розмір змінився, повідомляє Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Право на отримання щомісячної доплати мають виключно громадяни, яким призначено пенсію за віком. Водночас законодавством встановлено низку обов’язкових умов, за яких така надбавка може бути нарахована. Зокрема:

пенсіонер досяг 80-річного віку;

існує потреба у постійному або регулярному сторонньому догляді, що підтверджується відповідним медичним висновком;

особа не отримує пенсію по інвалідності чи інші види державних виплат;

у пенсіонера відсутні працездатні родичі, які зобов’язані його утримувати, зокрема дорослі діти, онуки або правнуки.

Відповідно до вимог чинного законодавства, розмір грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області становить 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн. Таким чином, державна підтримка зросла на 93,6 грн проти минулого року.

Процес призначення доплати не є автоматичним — пенсіонеру або його представнику необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду. Спершу потрібно звернутися до будь-якої лікарні, де лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) має офіційно підтвердити потребу у сторонньому догляді.

До сервісного центру ПФУ слід надати:

заяву встановленого зразка;

паспорт та ідентифікаційний код;

висновок ЛКК;

підтвердження відсутності отримання виплат по інвалідності.

