Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області продовжується в 2026 році на товари, що користуються популярністю в українців, повідомила Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці та вказали на головні проблеми.

На внутрішньому ринку фіксується помітне скорочення пропозиції тепличних томатів, що пов’язано з поступовим завершенням сезону їх реалізації. Зменшення обсягів вітчизняної продукції призвело до формування дефіциту, який безпосередньо позначився на ціновій ситуації та спровокував подорожчання цього овоча.

Експерти зазначають, що зростання цін обумовлене насамперед обмеженими обсягами пропозиції, які спостерігаються останнім часом. Після завершення збирання врожаю більшість українських тепличних господарств істотно скоротили або майже припинили постачання томатів на ринок. У результаті основну частку пропозиції наразі формує імпортна продукція, однак її обсяги не здатні повністю задовольнити наявний попит.

Також на ціноутворення впливає зміна географії поставок. Європейські томати з Польщі (11,7% ринку) та Нідерландів (11,1%), які частково заміщають турецьку продукцію, традиційно коштують дорожче через вищі витрати на виробництво в ЄС та логістику.

За таких умов постачальники та продавці змушені переглядати відпускні ціни в бік підвищення. Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання вартості тепличних томатів може зберігатися й надалі, адже попит на помідори залишається стабільним навіть за умов поступового подорожчання продукції.

Також спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції у Дніпропетровській області та в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Що стосується картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту протягом зимового періоду. Ціноутворення на внутрішньому ринку значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку.

На даний момент у країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту більш дешевої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення внутрішніх цін або навіть призведе до їх зниження.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому готові платити 20 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області: у які дні доведеться терпіти обмеження.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що може стати причиною скасування виплат.