Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують надавати людям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, документ передбачає видачу безкоштовних продукті вдля ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Йдеться про людей, які проживають у так званих МТКП, або шелтерах, що функціонують на території міста. У межах цієї програми допомогу можуть отримувати кілька категорій внутрішньо переміщених осіб.

Насамперед, це люди похилого віку, особи з інвалідністю та матері з дітьми. Право на підтримку також мають законні представники, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину з обмеженою дієздатністю.

Передбачена допомога і для дітей віком від 3-х до 18 років. Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримувати люди, які опинилися у складних життєвих обставинах та користуються послугами Дніпровського міського центру соціальних служб.

До складу набору входять базові товари тривалого зберігання. Зокрема, переселенцям видають м’ясні консерви, рибну консерву та печінковий паштет.

Також у набір входять готові другі страви з тушкованим м’ясом. Серед іншого - є чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Такий набір покликаний частково забезпечити базові потреби людей у харчуванні.

Отримати допомогу можна через управління соціального захисту підтримку за місцем перебування та реєстрації як внутрішньо переміщеної особи.

Для оформлення необхідно надати паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове чи постійне місце проживання.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що переписали цінники у лютому 2026 року.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де організували прихисток для українців.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто має право на більше, ніж 6 тисяч гривень.