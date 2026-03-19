Додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській областіна 20 березня вже оприлюднені.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 березня заплановані в окремих населених пунктах через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «Дніпровські електромережі».

Детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській областіна 20 березня вже оприлюднені, що дозволяє мешканцям завчасно спланувати свої справи та уникнути непередбачуваних незручностей.

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в селі Миколаївка. Обмеження триватимуть з 08:00 до 19:00 на вул. Центральна 243.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 09:30 до 19:00 години у наступних населених пунктах:

с. Новоолександрівка вулиці:

Нова — 0179

Покровська — 18

Дорожня — 5/з/д 0005

пров. Рубіновий — 0240, 47

с. Старі Кодаки вулиці:

Асоціація "Оптиміст" — 0095/з/д, 106, 118, 129, 33, 34, 35, 38, 72, 87, 96, 97

Будівельників — 3, 5

Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, б/н

Гетьманська — 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10–25, 27, 29

Гірнича — 0165/з/д, 27, 32, 33, 36/з.д.0059, 41, 45

Гоголя Миколи — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 14/А, 20, З/Д_0473

Горна — 30, 31, 39, 42, 43, 43/А, 47, 48

Горянська — 1–29, 3–37а, 38, 39–49, 5–67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8/А, 9

Дніпрова — 0029/з/д, 2, 4, 6/А, 9, 10, 11, 12, 14, 15/з.д.0017, 17, 19, 20, 21, 22, 3, ЗД/1

Дорожня — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12/А, 15, 19, 37, зд 8

Зарічна — 1–49, 50/А, 50–57, 52/А, 52/Б, 53, 54/А, 54, 57, 6, 68, 7, 72, 8, 86, 87, 9

Клубна — 1, 2, 3, 4, 9, 13, б/н

Кодацька — 1/А, 3/А, 4–8, 10–27, 25/В, 25/Д, 84, 9

Коротка — /з.д.0057, 2–5, 7–9, 8/А, 11

Космічна — 1, 1/А, 1/Б, 2–39, 15/ЗД, 30/А, 32/А, 40–46

Крайня — 3, 4

Кубанська — 1

Лазурна — 2/Б, 3, 4, 6, 7, 12/з/д0080, 27

Маяковського — 11

Металургів — 6, 8, 10

Миру — 1, 3

Набережна — 1–27, 3, 30, 31/А, 4, 4/А, 5–9, 20/А, з.д.0082

Нова — 2, 2/А, 2/Б, 3–17, 16/А, 19, 23, 25, 5/А, б/н

Овражна — 1, 3, 5, 8, 12, 14

Оптимістів — 5, 8, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 31, 38, 42, 44, 48, 49, 53, 71, 74, 75, 80, 90

Паркова — 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 8, 9, 10–20, 20/А, 22–25, 29, 29/А, 31–37, 37/А, 38, 39, 40, 42, 44, 44/А, 46, 46/А, 46/Б, 48

Поштова — 1, 3

Рибальська — 1/Б, 1/В, 1/Г

Річна — 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 26

Робоча — 1–13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13

Сулими Івана — 1–24, 26, 28, 30, 30/А, 32, 32/А

Широка — 2, 2/А, 2/Б, 10, 11–18, 20–26, 28–38, 40, 40А, 41, 413/ЗД, 43, 45, 47, 48/ЗД, 5/А, 51, 52, 55, 56, 59, 6, 63, 65, 69, 7, 70–78, 80–82, 8, 9/А, 94, 96, 98, б/н, з/д 0055, ЗД 56, ЗД/0040, ЗД/0041, /ЗД 0035, 102/А, 102/Б, 104, 104/А, 104/Д, 106, 108, 11–17, 17/А, 18

Шкільна — 1–36, 1/А, 10/Б, 3/А, 34/А

Ясна — 8.

