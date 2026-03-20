Подорожчання продуктів в Дніпропетровській області підтверджують нові дані з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Порівняння актуальних показників із середніми цінами за лютий свідчить про поступове подорожчання деяких популярних продуктів в Дніпропетровській області.

Зокрема зміни торкнулися рибної продукції. Станом на 8.03.2026 середня ціна на коропа живого становила 222,05 грн за 1 кг. У різних торговельних мережах вартість відрізняється.

У супермаркетах Auchan короп живий продають за 199,00 грн за кілограм. У Megamarket цей продукт коштує 245,10 грн за 1 кг.

Якщо порівнювати з попереднім місяцем, у лютому середня ціна коропа живого становила 209,87 грн. Тоді у Auchan він коштував 195,44 грн, а у Megamarket його продавали за 224,30 грн за кілограм.

Такі зміни свідчать про подорожчання продуктів в Дніпропетровській області. Поступове зростання вартості фіксують і серед молочної продукції. Йдеться про масло Селянське 72,5% у фасуванні 200 гр.

Середня ціна цього продукту зараз становить 116,90 грн. У супермаркетах Auchan масло продають за 107,00 грн. У Megamarket ціна становить 121,70 грн за упаковку. У Metro вартість складає 122,00 грн за 200 гр.

Для порівняння, у лютому середня ціна масла Селянське 72,5% становила 110,55 грн. Тоді у Auchan його продавали за 109,00 грн, у Metro за 103,64 грн, а у Megamarket за 119,00 грн.

Зміни спостерігаються і у фруктовому сегменті. Наприклад, яблука Айдаред зараз коштують у середньому 55,80 грн за 1 кг. Ще у лютому середня вартість цих яблук була нижчою і складала 53,46 грн за 1 кг.

