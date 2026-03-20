З початку 2026 року в Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у сфері розподілу газу, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися лише доставки через мережі, ціна самого палива для населення залишилася незмінною.

Перший етап підвищення стартував у січні, другий планується після 1 квітня. У середньому по країні вартість розподілу зросла на 76%, тоді як у Дніпропетровській області збільшення склало майже 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у інших регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 грн залежно від місцевих умов. Ціна газу для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють відповідне підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області. Сюди входять витрати на ремонт і обслуговування мереж, модернізацію обладнання та забезпечення стабільного постачання ресурсу.

Фахівці радять мешканцям уважно перевіряти нарахування, своєчасно оплачувати рахунки та контролювати споживання газу. Перевірка герметичності приладів і оптимізація обігріву допомагає зменшити витрати та зберегти сімейний бюджет.

Також місцевих жителів нагадують стежити за оновленнями тарифів і планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області робить контроль за витратами та продумане планування бюджету ключовими для стабільного забезпечення домогосподарств газом.

