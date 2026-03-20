У місті стартувала гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі, організована волонтерським центром «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців та місцевих жителів, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Ініціатива передбачає надання продуктових наборів і соціального супроводу. Першочергово підтримку отримують родини з найгострішими потребами, зокрема ті, хто раніше не звертався по допомогу або подавав заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити ширше коло отримувачів.

Передача пакунків відбувається щодня, однак кількість обмежена — до 150 сімей за день. Це допомагає впорядкувати процес, уникнути черг та забезпечити безпечну організацію видачі. Отримання здійснюється після попередньої реєстрації.

Набори містять продукти тривалого зберігання, розраховані на певний період. Запаси регулярно поповнюються, а волонтери радять дотримуватися встановленого графіка, щоб ресурси залишалися доступними для інших родин.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Станом на зараз передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості домогосподарств.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут переселенців та забезпечує базову підтримку у складний період.

Жителям радять стежити за актуальними оголошеннями та уточнювати графік отримання, щоб не пропустити дату видачі.

Кожен охочий може звернутися до центру завчасно, щоб гарантовано отримати гуманітарну допомогу для ВПО у Кривому Розі та забезпечити себе необхідними продуктами й ресурсами.

