Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на суботу, 21 березня 2026 року.

Окрім можливих почергових графіків відключення світла, в Дніпропетровській області 21 березня діятимуть локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 21 березня 2026 року торкнуться міста Камʼянське в Дніпропетровській області. Там знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 18:00 для будинків за такими адресами:

вул. Курінна, 1, 3-20, 21/79, 22, 23/36, 24/77;

Одеська, 18, 20, 26, 28/30, 30/25, 32, 63, 69, 73/23, 75;

Григорія Сковороди, 18, 27;

Романківська, 74, 74А, 76, 80;

Херсонський Шлях, 1-26, 27/67, 28, 29/24, 30, 31, 32/65, 33, 34/22, 35-38;

Чернівецька, 8, 15, 22, 24, 28/71, 32;

пров. 1-й Романківський, 22, 29, 43, 47;

Одеський, 16, 18-21, 24, 26, 28, 36/40, 37, 38/35, 39/38;

Романківський, 45;

проїзд Сімферопільський, 10.

Також локальні графіки відлючення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від можливих аварійних ситуацій, 21 березня застосовуватимуть у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, там обмеження електропостачання з 8:00 до 18:00 діятимуть у селах Олександрівка та Водяне. В цих же населених пунктах знеструмлення повторяться і в неділю, 22 числа.

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги.

Також Politeka повідомляла про подорожчання продуктів: на що різко переписали ціни.

Крім того, Politeka розповідала про завершення опалювального сезону 2026 року: коли мешканці залишаться без тепла.